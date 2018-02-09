Строители за 2 года полностью соорудили главные конструктивы Крымского моста
Строители сообщили об успехах процесса возведения Крымского моста. По истечению двух лет удалось соорудить главные конструктивы автодорожной части конструкции.
«Созданы сваи, опоры, сформированы пролетные строения. До декабря сдача объекта будет проходить по графику, а строителям предстоит закончить асфальтирование дорожной линии и обустроить всю проезжую часть», — отметили представители инфоцентра.
Подчеркивается, что завершенность процесса создания ключевых элементов ж/д-части сооружения превышает 50%. Завершена погрузка 95% свай, сформированы 190 из 307 опор, собраны свыше 40 тысяч тонн металлоконструкций в составе пролетных строений.
«Созданы сваи, опоры, сформированы пролетные строения. До декабря сдача объекта будет проходить по графику, а строителям предстоит закончить асфальтирование дорожной линии и обустроить всю проезжую часть», — отметили представители инфоцентра.
Подчеркивается, что завершенность процесса создания ключевых элементов ж/д-части сооружения превышает 50%. Завершена погрузка 95% свай, сформированы 190 из 307 опор, собраны свыше 40 тысяч тонн металлоконструкций в составе пролетных строений.
Автор: Валерий Антонов