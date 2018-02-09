ЦБ лишил лицензии банк «Финансово-промышленный капитал»
Банк «Финансово-промышленный капитал» лишён гослицензии. По информации пресс-службы ЦБ, кредитная организация допускала нарушение требований законодательство РФ, установлены признаки осуществления теневых операций в сегменте обмена валют.
По информации Центрального банка, московской коммерческой кредитно-финансовой структурой допускались нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных ранее преступным путем. Указывается на финансирование данной структурой терроризма. В ходе предпринятых регулятором мер надзорного характера у данной кредитной организации были выявлены нарушения по операциям, которые не отражались в бухучёте и отчётности, в обязательном порядке представляемой в Центробанк.
Регулятор назначил в «Финансово-промышленный капитал» временную администрацию. Кредитное учреждение включено в систему страхования вкладов. На 1 января ФПК находился на 297-м месте в отечественной банковской системе по суммарной величине собственных активов.
По информации Центрального банка, московской коммерческой кредитно-финансовой структурой допускались нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных ранее преступным путем. Указывается на финансирование данной структурой терроризма. В ходе предпринятых регулятором мер надзорного характера у данной кредитной организации были выявлены нарушения по операциям, которые не отражались в бухучёте и отчётности, в обязательном порядке представляемой в Центробанк.
Регулятор назначил в «Финансово-промышленный капитал» временную администрацию. Кредитное учреждение включено в систему страхования вкладов. На 1 января ФПК находился на 297-м месте в отечественной банковской системе по суммарной величине собственных активов.
Автор: Семен Зайцев