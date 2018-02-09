Путин поздравил гражданскую авиацию России с 95-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов гражданской авиации и работников с профессиональным праздником, 95-летием образования воздушного флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, по праву можно гордиться историей отечественного воздушного флота, именами конструкторов, ученых, летчиков, инженеров. Президент назвал работников мужественными, талантливыми, увлеченными любимым делом. Лидер РФ отметил, что на сегодняшний день авиатранспортный комплекс активно развивается, решаются многоплановые задачи.
В поздравлении подчеркивается, что практически с «нуля» был построен аэропорт «Платов» в Ростове, начал работать терминал авиагавани Рощино в Тюмени. По словам Путина, таких результатов удалось достигнуть благодаря опыту, а также высокой компетентности тружеников отрасли.
По словам Путина, по праву можно гордиться историей отечественного воздушного флота, именами конструкторов, ученых, летчиков, инженеров. Президент назвал работников мужественными, талантливыми, увлеченными любимым делом. Лидер РФ отметил, что на сегодняшний день авиатранспортный комплекс активно развивается, решаются многоплановые задачи.
В поздравлении подчеркивается, что практически с «нуля» был построен аэропорт «Платов» в Ростове, начал работать терминал авиагавани Рощино в Тюмени. По словам Путина, таких результатов удалось достигнуть благодаря опыту, а также высокой компетентности тружеников отрасли.
Автор: Валерия Орлова