Астрономы считают, что Tesla не долетит до астероидов
Астрономы провели наблюдения за автомобилем Tesla и разглядели, что она летит медленнее, чем нужно. В результате транспортное средство может не добраться до пояса астероидов, как ранее заявлял основатель SpaceX.
На тему запуска аппарата высказались сторонники Теории плоской Земли. Вечером 6 февраля они увидели так называемую «медузу», красивое явление, наблюдаемое при старте ракеты или же включение ее двигателей после заката или же перед восходом Солнца. Что касается шлейфа выхлопных газов, то он освещается лучами, характерная картина наблюдается и с поверхности Земли.
После запуска космического аппарата Маск детализировал траекторию движения автомобиля указав, что сначала он достигнет пояса астероидов, а впоследствии марсианской орбиты. Свой прогноз бизнесмен сопроводил разработанной схемой. Однако, по словам специалистов, расчеты являются не совсем верными, поскольку космические аппарат несколько отклонился от заданного курса.
На тему запуска аппарата высказались сторонники Теории плоской Земли. Вечером 6 февраля они увидели так называемую «медузу», красивое явление, наблюдаемое при старте ракеты или же включение ее двигателей после заката или же перед восходом Солнца. Что касается шлейфа выхлопных газов, то он освещается лучами, характерная картина наблюдается и с поверхности Земли.
После запуска космического аппарата Маск детализировал траекторию движения автомобиля указав, что сначала он достигнет пояса астероидов, а впоследствии марсианской орбиты. Свой прогноз бизнесмен сопроводил разработанной схемой. Однако, по словам специалистов, расчеты являются не совсем верными, поскольку космические аппарат несколько отклонился от заданного курса.
Автор: Валерия Орлова