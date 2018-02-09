Обновленные гибриды Hyundai Sonata получили новый дизайн и возможность заряжаться от электросети
Гибридные версии южнокорейского седана Hyundai Sonata получили новый стильный дизайн. Аккумуляторы обновлённых автомобилей можно заряжать от бытовой электрической сети, батарея имеет емкость 1,76 кВт/ч, суммарная мощность гибридной установки составляет 195 л. с.
Базовый рестайлинговый седан представлен на чикагском автосалоне в США. Эксперты отмечают измененный дизайн машины - он стал более агрессивным. Отмечены глубокие ниши в переднем бампере с вмонтированными в него ленточными светодиодными огнями ходового света. Головная оптика выполнена в зауженном варианте, отмечено обилие отделки хромом. Форма решётки радиатора изменена, в салоне установлен руль иной формы. Две версии гибридного седана Sonata комплектуются колёсными дисками диаметром 16 и 17 дюймов, имеющих улучшенный рисунок, он положительно влияет на аэродинамику.
Обновлённые гибриды получили более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевое управление перенастроено. Модели укомплектованы рычагами задней подвески большей прочности. Под капотом базовой версии седана установлен 2,0-литровый мотор, он сопряжен с 6-скоростным «автоматом».
Базовый рестайлинговый седан представлен на чикагском автосалоне в США. Эксперты отмечают измененный дизайн машины - он стал более агрессивным. Отмечены глубокие ниши в переднем бампере с вмонтированными в него ленточными светодиодными огнями ходового света. Головная оптика выполнена в зауженном варианте, отмечено обилие отделки хромом. Форма решётки радиатора изменена, в салоне установлен руль иной формы. Две версии гибридного седана Sonata комплектуются колёсными дисками диаметром 16 и 17 дюймов, имеющих улучшенный рисунок, он положительно влияет на аэродинамику.
Обновлённые гибриды получили более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевое управление перенастроено. Модели укомплектованы рычагами задней подвески большей прочности. Под капотом базовой версии седана установлен 2,0-литровый мотор, он сопряжен с 6-скоростным «автоматом».
Автор: Семен Зайцев