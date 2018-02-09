В РФ привезут обновленный Ravon R4 и новый кроссовер
В РФ привезут новые версии Ravon R4 и новый кроссовер. Производитель GM Uzbekistan намеревается отправить на рынок РФ ряд новинок.
На сегодня бренд присутствует на российском рынкев виде 4 перелицованных моделей Chevrolet прошлых поколений: Ravon R2, Nexia R3 и R4, 4-дверка Gentra. За минувший год дилеры марки реализовали свыше 15 тысяч транспортных средств. Бестселлером бренда стал седан Nexia, проданные в количестве 5,83 тысячи единиц. На следующей позиции расположен хэтчбек R2, который купили 4,78 тысячи единиц. Замыкает тройку лидеров модель R4, купленную в количестве 3,45 тысячи экземпляров.
В самом ближайшем времени в РФ прибудет рестайлинговая версия R4, который получил известность в качестве Chevrolet Cobalt. Новинка станет поставляться с новыми бамперами, оптику, а также переработанную радиаторную решетку. При этом российское подразделение марки Ravon будет представлено в виде нового седана С-класса, а также компакт-кросса. В соответствии с предварительной информацией, речь касается предыдущей версии Chevrolet Cruze, а также дореформенного Chevrolet Tracker.
На сегодня бренд присутствует на российском рынкев виде 4 перелицованных моделей Chevrolet прошлых поколений: Ravon R2, Nexia R3 и R4, 4-дверка Gentra. За минувший год дилеры марки реализовали свыше 15 тысяч транспортных средств. Бестселлером бренда стал седан Nexia, проданные в количестве 5,83 тысячи единиц. На следующей позиции расположен хэтчбек R2, который купили 4,78 тысячи единиц. Замыкает тройку лидеров модель R4, купленную в количестве 3,45 тысячи экземпляров.
В самом ближайшем времени в РФ прибудет рестайлинговая версия R4, который получил известность в качестве Chevrolet Cobalt. Новинка станет поставляться с новыми бамперами, оптику, а также переработанную радиаторную решетку. При этом российское подразделение марки Ravon будет представлено в виде нового седана С-класса, а также компакт-кросса. В соответствии с предварительной информацией, речь касается предыдущей версии Chevrolet Cruze, а также дореформенного Chevrolet Tracker.
Автор: Валерий Антонов