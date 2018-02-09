В коробке у мусорного контейнера в Новой Москве нашли двух новорожденных медвежат
В Новой Москве житель населенного пункта Марьино возле мусорного контейнера обнаружил коробку, в которой находились двое новорожденных медвежат. О находке мужчина сообщил специалистам Центра передержки отдела природопользования и охраны окружающей среды. Они прибыли на место инцидента и временно забрали животных к себе.
По имеющимся данным, медвежата являются абсолютно не привыкшими к людям, поэтому их передали в Торопецкую биологическую станцию «Чистый Лес», расположенную на территории Тверской области, чтобы животные прошли курс реабилитации. После него звери смогут вернуться к проживанию в условиях живой природы.
По словам специалистов, сотрудники станции «Чистый Лес» обладают огромным опытом по адаптации медведей. Департамент работает с этим центром уже много лет.
По имеющимся данным, медвежата являются абсолютно не привыкшими к людям, поэтому их передали в Торопецкую биологическую станцию «Чистый Лес», расположенную на территории Тверской области, чтобы животные прошли курс реабилитации. После него звери смогут вернуться к проживанию в условиях живой природы.
По словам специалистов, сотрудники станции «Чистый Лес» обладают огромным опытом по адаптации медведей. Департамент работает с этим центром уже много лет.
Автор: Валерия Орлова