В Подмосковье 5 человек пострадали при взрыве бытового газа
В Подмосковье случилась детонация бытового газа. По итогам происшествия 5 человек получили сильные ожоги.
Как отмечает РЕН ТВ, взрыв топлива из бытовых линий снабжения ресурсом произошел на территории животноводческой фермы. В соответствии с уточненными данными, пострадавшие пребывают в тяжелом состоянии. Все люди, получившие увечья, работали на ферме.
Как отмечает РЕН ТВ, взрыв топлива из бытовых линий снабжения ресурсом произошел на территории животноводческой фермы. В соответствии с уточненными данными, пострадавшие пребывают в тяжелом состоянии. Все люди, получившие увечья, работали на ферме.
Автор: Валерий Антонов