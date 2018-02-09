Роскомнадзор и Facebook обсудили исполнение законодательства РФ
Александр Жаров, глава Роскомнадзора, провел встречу с представителями компании Facebook, в ходе которой стороны обсуждали вопросы тонкостей российского законодательства и его исполнения. Во второй половине текущего года соцсеть ожидает комплексная проверка. Об этом сообщает издание «Политэксперт».
Встреча состоялась 8 февраля в Москве. Стороны договорились, что обменяются необходимой информацией перед комплексной проверкой. В 2015 году в РФ приняли закон о «Персональных данных», который обязывает иностранные компании, работающие в рунете, хранить не менее полугода все передаваемые и получаемые сведения юзеров.
Эксперты напомнили, что в неприятные последствия может вылиться несговорчивость ряда корпораций, которые игнорируют требования российского законодательства. Такая ситуация произошла с американской соцсетью LinkedIn, заблокированной в 2016 году за нарушение требований.
Встреча состоялась 8 февраля в Москве. Стороны договорились, что обменяются необходимой информацией перед комплексной проверкой. В 2015 году в РФ приняли закон о «Персональных данных», который обязывает иностранные компании, работающие в рунете, хранить не менее полугода все передаваемые и получаемые сведения юзеров.
Эксперты напомнили, что в неприятные последствия может вылиться несговорчивость ряда корпораций, которые игнорируют требования российского законодательства. Такая ситуация произошла с американской соцсетью LinkedIn, заблокированной в 2016 году за нарушение требований.
Автор: Валерия Орлова