В Санкт-Петербурге женщина умерла после падения на нее сосульки
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после падения сосульки. Инцидент произошел на Васильевском острове, рассказали в пресс-центре райадминистрации.
«Трагический случай произошел накануне днем по улице Репина. Пожилая женщина после падения сосульки рядом с расселенным домостроением получила травму. Известно, что она отправилась туда кормить котов», — отметил источник.
В соответствии с имеющейся информацией, женщина вышла за ограждение домостроения, где находились объявления касательно опасности падения сосулек. Открыто уголовное дело в соответствии со статьей 109 УК, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 3 лет.
«Трагический случай произошел накануне днем по улице Репина. Пожилая женщина после падения сосульки рядом с расселенным домостроением получила травму. Известно, что она отправилась туда кормить котов», — отметил источник.
В соответствии с имеющейся информацией, женщина вышла за ограждение домостроения, где находились объявления касательно опасности падения сосулек. Открыто уголовное дело в соответствии со статьей 109 УК, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 3 лет.
Автор: Валерий Антонов