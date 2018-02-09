В Instagram 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа
Известная певица Алла Пугачева удивила фанатов после публикации фотографии без макияжа. Соответствующий снимок обнародован в социальной сети Instagram.
Примадонна отечественной эстрады таким образом решила удовлетворить интерес общественности. Знаменитость напомнил фолловерам, что 15 апреля ей исполнится 69 лет.
На протяжении долгих лет Пугачева остается кумиром многих. В последние годы певица стала редко выступать на сцене, поскольку занимается воспитанием двух маленьких детей, которые родились от суррогатной матери. Знаменитость сильно похудела, поэтому выглядит гораздо моложе своего реального возраста.
Фанаты восхитились новой фотографией Примадонны. За непродолжительное время она собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Примадонна отечественной эстрады таким образом решила удовлетворить интерес общественности. Знаменитость напомнил фолловерам, что 15 апреля ей исполнится 69 лет.
На протяжении долгих лет Пугачева остается кумиром многих. В последние годы певица стала редко выступать на сцене, поскольку занимается воспитанием двух маленьких детей, которые родились от суррогатной матери. Знаменитость сильно похудела, поэтому выглядит гораздо моложе своего реального возраста.
Фанаты восхитились новой фотографией Примадонны. За непродолжительное время она собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова