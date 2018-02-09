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exclusive / Экономика

Индексы российских бирж падают вслед за обвалом рынков США
В начале февраля этого года началось резкое падение индексов мировых рынков, впоследствии чего такая же ситуация наблюдается и на российских биржах. На данный момент Россия находится в “красной” зоне, вместе с остальными мировыми лидерами, причем падение продолжается, а рубль стремительно дешевеет.

Индексы российских бирж падают вслед за обвалом рынков США


Причины такого падения пока неизвестны и экономисты не могут дать отчетливый ответ о ближайшем будущем. На данный момент, исходя из данных Московской биржи, индексы упали более чем на 1,5%. При этом американские показатели снизились более значительно: Dow Jones на 4,2%, NASDAQ на 3,9%, а S&P500 на 3,7%. Это уже второе серьезное падение за неделю достигающее 4%. Вслед за американскими наблюдается падение азиатских бирж, где показатели доходят до 5%. На фоне этих негативных изменений дешевеет и нефть, и теперь стоимость составляет 66,9$ за баррель.

Индексы российских бирж падают вслед за обвалом рынков США


Мировое общество обеспокоено таким положением дел и призывает экономистов изучить проблему более детально и в кратчайшие сроки, чтобы избежать паники, которая проявляется посредством продаж облигаций развивающихся стран. Эксперты отмечают, что российский рынок дешевеет с каждым днем все больше и больше, и наблюдается бегство инвесторов в защитные активы.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 12:53
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