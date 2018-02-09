Звезда сериала «Пятая стража» Альбина Чайкина борется с раком
Альбина Чайкина, звезда телесериала «Пятая стража», рассказала о борьбе с раком. Актриса сообщила, что какое-то время назад у неё выявили лимфому Ходжкина, а затем назначили химиотерапию.
Знаменитость пройдет контрольную томографию 14 февраля. Чайкина выразила уверенность, что все будет хорошо, однако страх по-прежнему остался.
«В любом случае потребуется долгое восстановление. Не год даже, поскольку организм сильно отравлен. Это для меня воспринимается сложнее самого лечения. Ногти отваливаются, ресницы выпадают второй раз», - отметила актриса во время общения с журналистами.
Женщина подозревает, что проблемы со здоровьем могли быть спровоцированы неправильно установленным протезом. При этом она не прекратила работать в театре, а продолжила участвовать в постановках. Альбина Чайкина сильно похудела, а друзья почти насильно кормят её. У актрисы неоднократно случались нервные срывы, появлялись панические атаки. Актриса ощущала себя неадекватной и не могла пояснить, что именно с ней происходит. Пока подобные проблемы остаются, однако уже в меньшей степени.
Знаменитость пройдет контрольную томографию 14 февраля. Чайкина выразила уверенность, что все будет хорошо, однако страх по-прежнему остался.
«В любом случае потребуется долгое восстановление. Не год даже, поскольку организм сильно отравлен. Это для меня воспринимается сложнее самого лечения. Ногти отваливаются, ресницы выпадают второй раз», - отметила актриса во время общения с журналистами.
Женщина подозревает, что проблемы со здоровьем могли быть спровоцированы неправильно установленным протезом. При этом она не прекратила работать в театре, а продолжила участвовать в постановках. Альбина Чайкина сильно похудела, а друзья почти насильно кормят её. У актрисы неоднократно случались нервные срывы, появлялись панические атаки. Актриса ощущала себя неадекватной и не могла пояснить, что именно с ней происходит. Пока подобные проблемы остаются, однако уже в меньшей степени.
Автор: Валерий Антонов