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В России поддержали создание квантового компьютера
В России дали зеленый свет созданию квантового компьютера, в 2020 году предстоит создать демонстратор процесса на нескольких кубитах. Речь идет о первом симуляторе, работающего на основе сети атомов в ловушке.

В России поддержали создание квантового компьютера

Благодаря новейшим технологиям в РФ создадут и представят полноценный квантовый компьютер на нейтральных атомах. План мероприятий по программе «Цифровая экономика» предусматривает развитие квантовых вычислений. Предстоит создать симулятор на восьми сверхпроводниковых кубитах. Официально представлен первый высокопроизводительный компьютер, состоящий из 51 кубита. Новинка была презентована в ходе Международной квантовой конференции в Москве.



Работы над машиной продолжаются, в настоящее время сложнейшее устройство способно решать физические задачи. Квантовые компьютеры осуществляют вычисления параллельно, они способны моментально проводить операции по вопросам, для поиска вариантов ответов на которые обычным ЭВМ необходимы тысячелетия.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:20
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