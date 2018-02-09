Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018
exclusive / Авто / Важно

Китайская автокомпания Geely приступает к производству электрогрузовиков
Автомобильный концерн Geely планирует выпустить грузовик на электромоторах уже в 2019 году. По словам представителей компании, новая модель электрогрузовика составит отличную конкуренцию для ранее анонсируемого большегруза Tesla Semi.

Китайская автокомпания Geely приступает к производству электрогрузовиков


В рамках поддержки этого проекта был заключен договор с американской компанией Via Motors International по разработке программного обеспечения и внедрению будущей новинки на рынки Северной и Латинской Америки. Китайские разработчики собираются начать с менее мощных и крупных моделей, обладающих средней грузоподъемностью и повышенным запасом хода. Помимо этого, полным ходом идет разработка беспилотного управления, система GPilot уже проходит разработку и тестирование в подразделениях Geely, но полноценно работать она будет не раньше 2024 года.

Исходя из информации экспертов, в 2019 году ожидается выпуск многими гигантскими брендами электрогрузовиков, а также большой конкуренции на рынке. Уже известно о производстве грузовика Tesla Semi, который будет представлен общественности в следующем году, и о желании производства такого вида автомобиля заявляет концерн Volvo Cars.

Специалисты компании Geely не предоставляют более подробной информации о технических характеристиках грузовика, но уже заметно большое желание занять лидерские позиции в автомобильном мире.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 13:30
Читайте также
Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу
Burger King могут оштрафовать на 1,5 млн рублей
Сочи: стартовала VII Зимняя Сбербанкиада
Останкинская башня получит новую подсветку в
Команду Олимпийских атлетов из России встретили
Олимпиада 2018: Эксперты прогнозируют победы
Заявивший, что он русский Рой Джонс завершил свою
Из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018
Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов
Тамбовская область возглавила рейтинг регионов с
Эксперты РАНХиГС предрекли пенсиям россиян обвал
Нейронная сеть Сбербанка поможет оценивать
Добавление комментария
Последние новости
09.02, 19:50 Ученые внашли ошибки при редактировании генома системой
09.02, 19:40 Ученые открыли фермент, отвечающий за сжигание калорий
09.02, 19:30 Mercedes разработает катер в стиле гиперкара Mercedes
09.02, 19:23 Президентский лимузин «Кортеж» оборудуют шинами «Кама»
09.02, 19:15 Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу о
09.02, 19:05 ВВС США уничтожили авиаударом не утонувшую ступень
09.02, 18:55 Burger King могут оштрафовать на 1,5 млн рублей за
09.02, 18:53 Сочи: стартовала VII Зимняя Сбербанкиада
09.02, 18:44 Останкинская башня получит новую подсветку в честь
09.02, 18:40 Самбурская отказалась помогать больным раком детям из-за
09.02, 18:31 Ученые: Рыбы научились ходить задолго до выхода на сушу
09.02, 18:25 Команду Олимпийских атлетов из России встретили
09.02, 18:17 Новый командный центр НАТО может вскоре появиться в ФРГ
09.02, 18:10 Ученые обнаружили глаза у глубоководных морских звезд
09.02, 18:04 Сальма Хайек рассказала об угрозах Харви Вайнштейна
09.02, 18:00 Олимпиада 2018: Эксперты прогнозируют победы Германии и
09.02, 17:52 Фильм «Глиняная яма» с Верой Глаголевой скоро выйдет в
09.02, 17:45 Спорткар Aston Martin DB4GT Zagato появится на летних
09.02, 17:37 Заявивший, что он русский Рой Джонс завершил свою
09.02, 17:30 На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили сразу