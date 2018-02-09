Китайская автокомпания Geely приступает к производству электрогрузовиков
Автомобильный концерн Geely планирует выпустить грузовик на электромоторах уже в 2019 году. По словам представителей компании, новая модель электрогрузовика составит отличную конкуренцию для ранее анонсируемого большегруза Tesla Semi.
В рамках поддержки этого проекта был заключен договор с американской компанией Via Motors International по разработке программного обеспечения и внедрению будущей новинки на рынки Северной и Латинской Америки. Китайские разработчики собираются начать с менее мощных и крупных моделей, обладающих средней грузоподъемностью и повышенным запасом хода. Помимо этого, полным ходом идет разработка беспилотного управления, система GPilot уже проходит разработку и тестирование в подразделениях Geely, но полноценно работать она будет не раньше 2024 года.
Исходя из информации экспертов, в 2019 году ожидается выпуск многими гигантскими брендами электрогрузовиков, а также большой конкуренции на рынке. Уже известно о производстве грузовика Tesla Semi, который будет представлен общественности в следующем году, и о желании производства такого вида автомобиля заявляет концерн Volvo Cars.
Специалисты компании Geely не предоставляют более подробной информации о технических характеристиках грузовика, но уже заметно большое желание занять лидерские позиции в автомобильном мире.
В рамках поддержки этого проекта был заключен договор с американской компанией Via Motors International по разработке программного обеспечения и внедрению будущей новинки на рынки Северной и Латинской Америки. Китайские разработчики собираются начать с менее мощных и крупных моделей, обладающих средней грузоподъемностью и повышенным запасом хода. Помимо этого, полным ходом идет разработка беспилотного управления, система GPilot уже проходит разработку и тестирование в подразделениях Geely, но полноценно работать она будет не раньше 2024 года.
Исходя из информации экспертов, в 2019 году ожидается выпуск многими гигантскими брендами электрогрузовиков, а также большой конкуренции на рынке. Уже известно о производстве грузовика Tesla Semi, который будет представлен общественности в следующем году, и о желании производства такого вида автомобиля заявляет концерн Volvo Cars.
Специалисты компании Geely не предоставляют более подробной информации о технических характеристиках грузовика, но уже заметно большое желание занять лидерские позиции в автомобильном мире.
Автор: Тригуб Сергей