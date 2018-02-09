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В фильме режиссера Серебренникова о Цое сыграет Рома Зверь
Съёмочная группа полнометражного фильма «Лето» кинорежиссера Кирилла Серебренникова сообщила в СМИ об именах актеров, привлеченных на главные роли в картине. В пресс-релизе указан Рома Зверь и другие артисты.

В фильме режиссера Серебренникова о Цое сыграет Рома Зверь

На роль Виктора Цоя был приглашен актёр Тэо Ю из Южной Кореи, зрителям артист известен по фильму Джулии Локтев «День-ночь, день-ночь» и «Один за другим» режиссёра Ким Ки Дука. Серебренников предложил роль Майка российскому музыканту Роме Зверю. Супругу героя сыграла Ирина Старшенбаум, звезда нашумевшей киноленты «Притяжение». Продюсерами отечественной полнометражной киноработы является российская компания Hype Film и французская Kinovista.

Летом прошлого года московские массмедиа сообщали, что сразу три российских кинорежиссера запланировали снять фильмы о советском рок-музыканте Викторе Цое.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 14:04
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