Лана Дель Рей расплакалась во время концерта из-за фаната с ножом
Лана Дель Рей во время концерта расплакалась после появления поклонника с ножом. Известная 32-летняя знаменитость не удержала слёзы на выступлении в Орландо. Она присела на корточки и посмотрела на музыкантов в поисках моральной поддержки. Полиция произвела задержание вооружённого фаната, преследовавшего певицу в целях похищения.
Мужчина 43 лет поджидал звезду рядом с центром Amway, где должен был проходить концерт. У него нашли нож и билет на посещение выступления. Во время самого концерта он уже пребывал под стражей, но артистка не смогла быстро успокоиться. Она созналась, что нервничает и сильно напугана.
«Извините, не думала, что настолько эмоционально отреагирую на возникшую ситуацию. Всё, что требуется этим вечером — оставаться с вами, ребята. Почувствовала себя крайне испуганной и несколько нервничаю даже сейчас», - отметила Лана Дель Рей.
Мужчина 43 лет поджидал звезду рядом с центром Amway, где должен был проходить концерт. У него нашли нож и билет на посещение выступления. Во время самого концерта он уже пребывал под стражей, но артистка не смогла быстро успокоиться. Она созналась, что нервничает и сильно напугана.
«Извините, не думала, что настолько эмоционально отреагирую на возникшую ситуацию. Всё, что требуется этим вечером — оставаться с вами, ребята. Почувствовала себя крайне испуганной и несколько нервничаю даже сейчас», - отметила Лана Дель Рей.
Автор: Валерий Антонов