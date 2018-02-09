Тамбовская область возглавила рейтинг регионов с лучшей экологической обстановкой в 2017 году
Тамбовская область в очередной раз стала неоспоримым лидером рейтинга российских регионов с лучшей экологической обстановкой в 2017 году. В тройку вошли Республика Алтай и Алтайский край. Анализ проводили эксперты из общественной организации «Зеленый патруль».
«Четвертый год подряд ни один регион не может обойти Тамбовскую область. В принципе, тройка лидеров не меняется несколько лет и все благодаря проводимым образовательным акциям и природоохранным мероприятиям», - рассказал председатель правления компании Андрей Нагибин.
В первую десятку вошла Республика Коми, Чувашия, Санкт-Петербург, Ульяновская, Мурманская, Курская, Белгородская области. В конце рейтинга находится Подмосковье (83 место), Свердловская (84) и Челябинская (85) области.
В прошлом году в Заполярье открылся мусоросортировочный комплекс. Правительство Мурманской области содействовало в проведении модернизации промышленных предприятий, что позволило региону впервые подняться на 9 пунктов и войти в десятку.
Экологи уверены, что плохая экология зависит от низкосортного топлива, реализуемого на АЗС, неблагоприятных метеоусловий, предприятий, загрязняющих атмосферу. Аутсайдерами также стали Севастополь, Нижегородская, Оренбургская, Еврейская, Брянская, Иркутская области и Бурятия.
Ранее представлялся рейтинг самых пьющих стран.
«Четвертый год подряд ни один регион не может обойти Тамбовскую область. В принципе, тройка лидеров не меняется несколько лет и все благодаря проводимым образовательным акциям и природоохранным мероприятиям», - рассказал председатель правления компании Андрей Нагибин.
В первую десятку вошла Республика Коми, Чувашия, Санкт-Петербург, Ульяновская, Мурманская, Курская, Белгородская области. В конце рейтинга находится Подмосковье (83 место), Свердловская (84) и Челябинская (85) области.
В прошлом году в Заполярье открылся мусоросортировочный комплекс. Правительство Мурманской области содействовало в проведении модернизации промышленных предприятий, что позволило региону впервые подняться на 9 пунктов и войти в десятку.
Экологи уверены, что плохая экология зависит от низкосортного топлива, реализуемого на АЗС, неблагоприятных метеоусловий, предприятий, загрязняющих атмосферу. Аутсайдерами также стали Севастополь, Нижегородская, Оренбургская, Еврейская, Брянская, Иркутская области и Бурятия.
Ранее представлялся рейтинг самых пьющих стран.
Автор: Джанабилова Татьяна П