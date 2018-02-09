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Один из самолетов «Аэрофлота» назовут именем Дмитрия Хворостовского
Один из авиалайнеров компании «Аэрофлот» получит имя оперного певца Дмитрия Хворостовского. Юрий Швыткин, депутат Госдумы РФ, сообщил, что получил от перевозчика положительный ответ на своё предложение, инициатива поддержана.

Один из самолетов «Аэрофлота» назовут именем Дмитрия Хворостовского

В своём микроблоге в Facebook Швыткин проинформировал общественность. Речь идёт о рассмотрении возможности отдать дань уважения выдающемуся отечественному оперному певцу, народному артисту РФ Дмитрию Хворостовского. Парламентарий написал, что отправлял депутатские запросы Аркадию Дворковичу, вице-премьеру российского правительства, а также главе Минтранспорта РФ Максиму Соколову.

Запрос направлялся и Виталию Савельеву, занимающему пост гендиректора ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии». Ранее масс-медиа сообщали, что имя известного певца присвоят театру оперы и балета в Красноярске, где артист начинал свою карьеру.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:11
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