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Российский истребитель СУ-30СМ модернизируют до пятого поколения
Корпорация “Иркут” при поддержке Министерства обороны Российской Федерации находится на завершительных этапах усовершенствования сверхманевренного истребителя СУ-30СМ. Модернизированная версия модели будет называться СУ-30СМ1.

Российский истребитель СУ-30СМ модернизируют до пятого поколения


Доработать истребитель планируют исходя из недочетов и возникающих проблем при повседневной и боевой эксплуатации. Обновление коснутся бортового оборудования и радиоэлектронных приборов, а также будут доработаны высокоточные боеприпасы. Разработчики думают о целесообразности установки и применения авиабомбы КАБ-250, а также ракет “воздух-поверхность” Х-59МК2.

КАБ-250 модульной конструкции может оснащаться высокоточными системами наведения, как спутникового так и лазерного, и применяться одиночно и залпом. Ракета Х-59МК2 относится к авиационным средствам поражения с особо большой точностью и имеет отличный шанс попадания в цель.

Отдельно можно выделить сверхманевренность истребителя благодаря эффективной аэродинамической схеме планера, системой управления вектором тяги двигателей и горизонтальному оперению. Сообщается что без дозаправки, СУ-30СМ1 способен пролететь на расстоянии более чем 3000 километров.

В настоящее время уже модернизировано несколько машин, но подробности не разглашаются. Исходя из оценок экспертов, новая версия истребителя сравнится с боевыми машинами пятого поколения.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:01
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