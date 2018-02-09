Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк отведала яйца дракона от принца Уильямса
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейнерис, отведала яйца дракона от принца Уильямса. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
8 февраля Кларк прибыла в Кенсингтонский дворец на торжественное вручение премии Centrepoint awards, организованное благотворительным фондом, который курирует королевская семья. После дефиле на красной дорожке актриса произнесла речь, а потом отправилась к фуршетным столам, найдя на них необычное лакомство - драконьи яйца.
В этот раз Кларк порадовала гостей церемонии и фанатов скромным, но элегантным нарядом - приталенное платье с цветочным принтом. Образ скромницы никак не ассоциировался с "голым" платьем, которое актриса выбрала на премию "Золотой глобус".
Ранее сообщалось, что Кларк обнажит грудь в ленте "Голос из камня".
8 февраля Кларк прибыла в Кенсингтонский дворец на торжественное вручение премии Centrepoint awards, организованное благотворительным фондом, который курирует королевская семья. После дефиле на красной дорожке актриса произнесла речь, а потом отправилась к фуршетным столам, найдя на них необычное лакомство - драконьи яйца.
В этот раз Кларк порадовала гостей церемонии и фанатов скромным, но элегантным нарядом - приталенное платье с цветочным принтом. Образ скромницы никак не ассоциировался с "голым" платьем, которое актриса выбрала на премию "Золотой глобус".
Ранее сообщалось, что Кларк обнажит грудь в ленте "Голос из камня".
Автор: Джанабилова Татьяна П