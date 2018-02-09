Рыбы-роботы успешно прошли испытания с живыми аквариумными рыбками
Учёные Политехнического института при Университете Нью-Йорка создали рыбу-робота. Испытания в составе аквариумной среды завершились успехом.
За последнее время биологи создали большое число роботизированных копий рыб. Новый экземпляр смог адаптировать собственные движения под имитацию живого объекта, что повысило возможность копировать поведение рыб, а также более глубоко понять их внутренний мир. Большинство исследований проводились с функцией открытого управления, а рыба-робот заранее была запрограммирована либо в настраивалась руководством эксперимента.
Самые первые испытания хищных рыб реализовали в 2015-м году. После этого исследователи без остановок продолжили работу в рамках новых опытов. Всё происходящее внутри аквариума с рыбами и роботом фиксируется камерами для статистических материалов исследования.
За последнее время биологи создали большое число роботизированных копий рыб. Новый экземпляр смог адаптировать собственные движения под имитацию живого объекта, что повысило возможность копировать поведение рыб, а также более глубоко понять их внутренний мир. Большинство исследований проводились с функцией открытого управления, а рыба-робот заранее была запрограммирована либо в настраивалась руководством эксперимента.
Самые первые испытания хищных рыб реализовали в 2015-м году. После этого исследователи без остановок продолжили работу в рамках новых опытов. Всё происходящее внутри аквариума с рыбами и роботом фиксируется камерами для статистических материалов исследования.
Автор: Валерий Антонов