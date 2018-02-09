Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов опроверг обвинение в домогательствах
Сергей Семенов, проведший год в тюрьме за изнасилование Дианы Шурыгиной, дал ответ на новое обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности. В соответствии с его словами, он не знаком с девушкой, заявившей в СМИ о якобы совершенном им нападении.
«Знать не знаю данную девушку. Вскоре станем подавать против неё судебный иск», – отметил Семенов во время интервью, подчеркивая, что описанная ситуация принципиально невозможна.
Отметим, что молодого человека осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, случившееся, согласно материалам следствия, 1 апреля 2016-го во время празднования Дня рождения их знакомого. Семенов свою вину отрицает. В декабре того же года суд признал его виновным и приговорил к 8 годам заключения, которые затем были сокращены до 3 лет и 3 месяцев. Спустя год заключения, его отпустили по УДО.
«Знать не знаю данную девушку. Вскоре станем подавать против неё судебный иск», – отметил Семенов во время интервью, подчеркивая, что описанная ситуация принципиально невозможна.
Отметим, что молодого человека осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, случившееся, согласно материалам следствия, 1 апреля 2016-го во время празднования Дня рождения их знакомого. Семенов свою вину отрицает. В декабре того же года суд признал его виновным и приговорил к 8 годам заключения, которые затем были сокращены до 3 лет и 3 месяцев. Спустя год заключения, его отпустили по УДО.
Автор: Валерий Антонов