Ученые научили искусственный интеллект распознавать психоз по речи
Ученые из компании IBM научили искусственный интеллект распознавать психоз по речи человека. Раньше сложную диагностическую процедуру могли провести только высококвалифицированные профессионалы. Материалы исследования предоставлены изданием World Psychiatry.
Психиатры давно выработали метод распознавания психических заболеваний, анализируя речь пациента. До появления специального механизма диагностики выявить отклонения было крайне сложно, зачастую врачи ошибались. Сейчас, когда с задачей успешно справляется ИИ, процесс значительно упрощен.
Искусственный интеллект анализирует речь человека и выявляет ключевые особенности, указывающие на бедный словарный запас, перескакивание с одной мысли на другую. Данные симптомы часто встречаются у людей, страдающих психозом. Эффективность новой системы составляет 80%.
Ранее ИИ научили телепатии.
Психиатры давно выработали метод распознавания психических заболеваний, анализируя речь пациента. До появления специального механизма диагностики выявить отклонения было крайне сложно, зачастую врачи ошибались. Сейчас, когда с задачей успешно справляется ИИ, процесс значительно упрощен.
Искусственный интеллект анализирует речь человека и выявляет ключевые особенности, указывающие на бедный словарный запас, перескакивание с одной мысли на другую. Данные симптомы часто встречаются у людей, страдающих психозом. Эффективность новой системы составляет 80%.
Ранее ИИ научили телепатии.
Автор: Джанабилова Татьяна П