Пользователей возмутило "голое" фото Кардашьян, сделанное дочерью
Пользователей Сети возмутило одно из последних фото, появившееся в профиле американской теледивы Ким Кардашьян. На нем мама троих детей предстала с обнаженной грудью, а делает снимок ее старшая дочь.
В последнее время Ким Кардашьян является не самой популярной представительницей своего звездного семейства. После родов ее 20-летняя сестра Кайли Дженнер перетянула внимание общественности на себя, особенно после публикации фотографии с маленькой дочерью Сторми. Девушка установила рекорд, набрал свыше 14 миллионов отметок «мне нравится».
Пользователи считают, что Ким Кардашьян решила поправить ситуацию, поэтому опубликовала очередное «голое» фото. На нем многодетная мать запечатлена спиной к камере и расстегнутым бюстгальтером. Ранее в профиле звезды реалити-шоу были и более пикантные снимки. На него вряд ли бы обратили внимание юезры, если бы в кадре не увидели отражение четырёхлетней дочери знаменитости по имени Норт.
Фолловеры возмутились тем, что девочка фотографирует маму полуобнаженной. Они сразу же обвинили Кардашьян в аморальном поведении.
Стоит напомнить, что в середине января нынешнего года Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст стали родителями в третий раз. У них появилась дочь, выношенная суррогатной матерью. При рождении малышки присутствовали звездные родители. Они приняли решение называть девочку Чикаго, в честь города, где прошло детство рэпера Канье Уэста.
В последнее время Ким Кардашьян является не самой популярной представительницей своего звездного семейства. После родов ее 20-летняя сестра Кайли Дженнер перетянула внимание общественности на себя, особенно после публикации фотографии с маленькой дочерью Сторми. Девушка установила рекорд, набрал свыше 14 миллионов отметок «мне нравится».
Пользователи считают, что Ким Кардашьян решила поправить ситуацию, поэтому опубликовала очередное «голое» фото. На нем многодетная мать запечатлена спиной к камере и расстегнутым бюстгальтером. Ранее в профиле звезды реалити-шоу были и более пикантные снимки. На него вряд ли бы обратили внимание юезры, если бы в кадре не увидели отражение четырёхлетней дочери знаменитости по имени Норт.
Фолловеры возмутились тем, что девочка фотографирует маму полуобнаженной. Они сразу же обвинили Кардашьян в аморальном поведении.
Стоит напомнить, что в середине января нынешнего года Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст стали родителями в третий раз. У них появилась дочь, выношенная суррогатной матерью. При рождении малышки присутствовали звездные родители. Они приняли решение называть девочку Чикаго, в честь города, где прошло детство рэпера Канье Уэста.
Автор: Валерия Орлова