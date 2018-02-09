Заявивший, что он русский Рой Джонс завершил свою боксерскую каръеру
Рой Джонс, получивший ранее российское гражданство, завершил спортивную карьеру. На счету боксера 66 побед (из них 47 нокаутом) и девять поражений.
Встреча со Скоттом Сигмоном из США прошла в Пенсаколе, родном городе Джонса, поединок окончился уверенной победой 49-летнего спортмена, судьями было принято решение в его пользу. Данная победа позволила боксёру добиться титула чемпиона мира по версии WBU (в категории до 90,71 кг). В октябре прошедшего года Рой Джонс, поздравляя Владимира Путина с днём его рождения, объявил себя русским. Известный спортсмен принёс благодарность российскому президенту за паспорт, выданный в 2015 году.
Рой Джонс признан лучшим во всём мире боксёром, сумевшем добиться звания чемпиона мира по четырём весовым категориям (до 72,6, 76,2 и 79,38 кг, а также в супертяжёлом весе).
Встреча со Скоттом Сигмоном из США прошла в Пенсаколе, родном городе Джонса, поединок окончился уверенной победой 49-летнего спортмена, судьями было принято решение в его пользу. Данная победа позволила боксёру добиться титула чемпиона мира по версии WBU (в категории до 90,71 кг). В октябре прошедшего года Рой Джонс, поздравляя Владимира Путина с днём его рождения, объявил себя русским. Известный спортсмен принёс благодарность российскому президенту за паспорт, выданный в 2015 году.
Рой Джонс признан лучшим во всём мире боксёром, сумевшем добиться звания чемпиона мира по четырём весовым категориям (до 72,6, 76,2 и 79,38 кг, а также в супертяжёлом весе).
Автор: Семен Зайцев