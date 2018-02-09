Модель Эмбер Роуз показала свою новую грудь
Недавно известная модель Эмбер Роуз обратилась к пластическим хирургам с целью уменьшения груди. Ранее у знаменитости был восьмой размер бюста, а теперь четвертый. Недавно Роуз обнародовала первую фотографию после операции.
Пока модель не решается делать обнаженные снимки, поскольку шрамы после операции до конца не зажили. В комментариях пользователи написали, что Роуз выглядит намного стройнее, чем раньше. На фотографии она предстала в завышенных штанах в клетку и белой укороченной футболкой, подчеркивающей ее формы.
Как рассказывала сама Роуз, грудь прежнего размера доставляла ей множество неудобств. В частности, у модели сильно болела спина.
Пока модель не решается делать обнаженные снимки, поскольку шрамы после операции до конца не зажили. В комментариях пользователи написали, что Роуз выглядит намного стройнее, чем раньше. На фотографии она предстала в завышенных штанах в клетку и белой укороченной футболкой, подчеркивающей ее формы.
Как рассказывала сама Роуз, грудь прежнего размера доставляла ей множество неудобств. В частности, у модели сильно болела спина.
Автор: Валерия Орлова