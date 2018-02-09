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Сергей Лавров накануне Дня дипломата почтил память российских коллег
Сергей Лавров почтил память российских погибших дипломатов накануне профессионального праздника. Глава Министерства иностранных дел возложил цветы у здания МИД на Смоленской площади на церемонии посвященной событию.

Сергей Лавров накануне Дня дипломата почтил память российских коллег


Лавров отметил, что ведомство чтит память всех погибших и проинформировал, что данные мероприятия проходят не только в столице России, но и во многих других странах. Также он призвал уделять этому повышенное внимание, потому как следует помнить о неоценимом вкладе этих людей во времена Второй мировой войны и репрессий.

Стоит упомянуть, что дата для Дня дипломата была выбрана неслучайно, потому как именно в этот день в 1549 году Иван Грозный создал прототип современного министерства иностранных дел, причем функции остаются актуальными до сих пор. Профессиональный праздник российских дипломатов был основан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 10 февраля 2002 года, который почтил память погибшим днями ранее.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 16:10
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