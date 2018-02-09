В игре Far Cry 5 собака станет мстить за смерть своей семьи
Разработчики Far Cry 5 добавили в игру собаку, которая станет мстить за гибель собственной семьи. Известно, что необычного пса назвали Бумер. Компания Ubisoft представила эту информацию в новом трейлере к своему продукту.
В ролике собака сообщила о собственной непростой судьбе. Пёс станет не просто отмечать врагов, но также помогать главному герою во время боя. Собака будет нападать на зверей и людей, а также отбирать их оружие и прочими методами мешать противникам.
Отметим, что игра Far Cry 5 появится в продаже 27 марта этого года. Шутер станет работать на ПК, а также консольных платформах Xbox One и PlayStation 4.
В ролике собака сообщила о собственной непростой судьбе. Пёс станет не просто отмечать врагов, но также помогать главному герою во время боя. Собака будет нападать на зверей и людей, а также отбирать их оружие и прочими методами мешать противникам.
Отметим, что игра Far Cry 5 появится в продаже 27 марта этого года. Шутер станет работать на ПК, а также консольных платформах Xbox One и PlayStation 4.
Автор: Валерий Антонов