Наследство Михаила Задорнова разделено между двумя женами, сестрой и дочерью
Прошло несколько месяцев после смерти писателя и сатирика Михаила Задорнова. Его сестра рассказала журналистам, между кем было разделено наследство артиста.
Известно, что завещание Задорнов, скончавшийся от рака головного мозга, оставил заранее. Он мечтал, чтобы в Латвии продолжала функционировать основанная им библиотека для русскоговорящего населения. Сейчас желание артиста сбылось.
Если говорить о наследстве, то оно разделено между четырьмя близкими людьми – двумя женами, дочерью и сестрой. По некоторой информации, с первой супругой Задорнов остался в хороших отношениях, поэтому оставил ей дом в Латвии. Даже когда комик болел, женщина находилась рядом с ним.
Дочери Елене Задорнов оставил квартиру в Юрмале, дом в Латвии он завещал старшей сестре. Вдове артиста досталась двухкомнатная квартира в Москве, которую знаменитость получил в 1993 году.
У сатирика также остались авторские права на пьесы и книги. Их Задорнов разделил на четыре части. Не исключается, что две жены и сестра откажутся от этой доли наследства в пользу единственной дочери Елены.
Известно, что завещание Задорнов, скончавшийся от рака головного мозга, оставил заранее. Он мечтал, чтобы в Латвии продолжала функционировать основанная им библиотека для русскоговорящего населения. Сейчас желание артиста сбылось.
Если говорить о наследстве, то оно разделено между четырьмя близкими людьми – двумя женами, дочерью и сестрой. По некоторой информации, с первой супругой Задорнов остался в хороших отношениях, поэтому оставил ей дом в Латвии. Даже когда комик болел, женщина находилась рядом с ним.
Дочери Елене Задорнов оставил квартиру в Юрмале, дом в Латвии он завещал старшей сестре. Вдове артиста досталась двухкомнатная квартира в Москве, которую знаменитость получил в 1993 году.
У сатирика также остались авторские права на пьесы и книги. Их Задорнов разделил на четыре части. Не исключается, что две жены и сестра откажутся от этой доли наследства в пользу единственной дочери Елены.
Автор: Валерия Орлова