Ученые: Выхлопные газы мотоциклов и квадроциклов очень токсичны
Ученые предупреждают о токсичности выхлопных газов мотоциклов, скутеров и квадроциклов. В Азии и Африке растёт популярность подобного транспорта, поэтому негативный эффект будет нарастать.
Токсичные продукты, не распавшиеся в результате процесса внутреннего сгорания в двигателях мотоциклов и квадроциклов, могут серьезно повлиять на экологию. Исследователи из Дальневосточного Федерального университета заявили, что основная опасность данного транспорта заключается в большой концентрации в выбросах твёрдых частиц. Они состоят из полиароматических углеводородов, их размер менее 10 микромиллиметров. Данные компоненты являются наиболее вредными для человека и окружающей среды. При изучении выхлопов 44 единиц транспорта, оснащённых различными типами моторов и топливными системами, учёные подвели итоги работы. Было определено, что мотоциклетные двигатели обошли по выбросам дизельные.
Мелкодисперсные вредные частицы находятся в воздухе во взвешенном состоянии в виде устойчивых аэрозольных примесей. Они не растворяются в воде и практически не перерабатываются микроорганизмами, отмечают специалисты.
Токсичные продукты, не распавшиеся в результате процесса внутреннего сгорания в двигателях мотоциклов и квадроциклов, могут серьезно повлиять на экологию. Исследователи из Дальневосточного Федерального университета заявили, что основная опасность данного транспорта заключается в большой концентрации в выбросах твёрдых частиц. Они состоят из полиароматических углеводородов, их размер менее 10 микромиллиметров. Данные компоненты являются наиболее вредными для человека и окружающей среды. При изучении выхлопов 44 единиц транспорта, оснащённых различными типами моторов и топливными системами, учёные подвели итоги работы. Было определено, что мотоциклетные двигатели обошли по выбросам дизельные.
Мелкодисперсные вредные частицы находятся в воздухе во взвешенном состоянии в виде устойчивых аэрозольных примесей. Они не растворяются в воде и практически не перерабатываются микроорганизмами, отмечают специалисты.
Автор: Семен Зайцев