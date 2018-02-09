Спорткар Aston Martin DB4GT Zagato появится на летних торгах за 1,2 миллиардов рублей
На летних торгах аукциона Bonhams , которые состоятся в Гудвуде, будет выставлен один из самых ценных британских автомобилей Aston Martin DB4GT Zagato 2 VEV в 1961 года выпуска. Эта машина является одной из двух неофициально выпущенных подразделением Works. Примерная стоимость модели составляет 15 миллионов фунтов, а это эквивалентно 1,2 миллиарда рублей.
DB4GT Zagato очень часто принимал участие в гонках, проводимых в 1961 и 1962 годах. Там автомобиль соперничал с такими машинами, как Ferrari 250 GTO Berlinetta и Ferrari 250 GT SWB и Ferrari. Однажды за руль транспортного средства садился Джим Кларк, двукратный чемпион «Формулы-1».
На протяжении 50-ти лет британским автомобилем владели частные лица. После аварии, в которую он попал в 1993 году, его полностью восстановили на заводе Aston Martin.
Под капотом DB4GT Zagato 2 VEV установлена «шестерка» на 3,7 литра, способная генерировать 314 лошадиных сил при 344 Нм крутящего момента. До 97 км транспортное средство разгоняется за 6,1 секунды. Сама же максимальная скорость составила 247 км/ч.
DB4GT Zagato очень часто принимал участие в гонках, проводимых в 1961 и 1962 годах. Там автомобиль соперничал с такими машинами, как Ferrari 250 GTO Berlinetta и Ferrari 250 GT SWB и Ferrari. Однажды за руль транспортного средства садился Джим Кларк, двукратный чемпион «Формулы-1».
На протяжении 50-ти лет британским автомобилем владели частные лица. После аварии, в которую он попал в 1993 году, его полностью восстановили на заводе Aston Martin.
Под капотом DB4GT Zagato 2 VEV установлена «шестерка» на 3,7 литра, способная генерировать 314 лошадиных сил при 344 Нм крутящего момента. До 97 км транспортное средство разгоняется за 6,1 секунды. Сама же максимальная скорость составила 247 км/ч.
Автор: Валерия Орлова