Необычный предмет мебели спровоцировал обсуждения в соцсетях
Загадочный предмет мебели вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Журналист издания The New York Times разместила в микроблоге Twitter снимок диванов, расположенных в офисе. Девушка созналась, что понятия не имеет, как именно нужно сидеть на кушетке красного цвета.
«Я достаточно умный человек, имею степень магистра и всё такое, однако даже представить не могу, как сидеть на чем-то подобном», - указала она в комментарии к публикации в микроблоге.
Пост собрал почти 11, 5 тысячи отметок «Нравится», а также свыше 2 тысяч репостов. При этом пользователи соцсетей представили ряд своих вариантов в комментариях. Некоторые комментаторы предложили располагаться лежа, иные – сидя. Нашлись такие, что посчитали диван адаптированным под скручивания для тренировки мышц пресса.
«Я достаточно умный человек, имею степень магистра и всё такое, однако даже представить не могу, как сидеть на чем-то подобном», - указала она в комментарии к публикации в микроблоге.
Пост собрал почти 11, 5 тысячи отметок «Нравится», а также свыше 2 тысяч репостов. При этом пользователи соцсетей представили ряд своих вариантов в комментариях. Некоторые комментаторы предложили располагаться лежа, иные – сидя. Нашлись такие, что посчитали диван адаптированным под скручивания для тренировки мышц пресса.
Автор: Валерий Антонов