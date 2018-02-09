Олимпиада 2018: Эксперты прогнозируют победы Германии и США

В Олимпиаде в 2018 году будут принимать участие представители 92 стран, что является рекордным показателем. Примечательно, что на первых соревнованиях присутствовали представители всего 12 стран. В текущем году в Пхенчхан приедут почти 3 тысячи спортсменов. Из-за скандала с допингом МОК запретил российским атлетам выступать под национальным флагом, ввиду чего численность спортсменов от РФ существенно сократилась. В состав делегации вошли 168 человек. Арбитражный спортивный суд оправдал часть представителей России, однако некоторые из них все равно не получили приглашения на Олимпийские игры.Западные эксперты составили перечень фаворитов Игр. Одним из главных спортсменов, на которых сконцентрируют внимание, станет Линдси Вонн. Она является самой сильной американской лыжницей. Из-за серьезной травмы ей пришлось пропустить прошлую Олимпиаду, ввиду чего она решила основательно подготовиться к соревнованиям в текущем году. Эксперты отмечают, что обладательница двух медалей на Играх в Ванкувере определенно вернется на пьедестал в Пхенчхане. Среди звезд биатлона стоит выделить Мартена Фуркада. За свою карьеру ему удалось заработать 11 побед в чемпионатах мира и других соревнованиях. Эксперты отмечают, что Фуркаду удастся заработать минимум серебро. Еще одним фаворитом Олимпиады является Микаэла Шиффрин. В свои 22 года она смогла одержать более 40 побед в рамках разных соревнований и нескольких этапов Кубка мира по горнолыжному спорту. В России она стала самой юной чемпионкой. Конкуренцию ей составит Аксель Лунд Свиндаль, получивший победу в слаломе в 2010 году в Ванкувере. Сенсацией для всего мира стало участие спортсменок из Нигерии. Команда по бобслею впервые примет участие в зимних Олимпийских играх. Представительницы страны на соревновании заявили, что будут претендовать на победу в заезде.Пхенчхан два раза претендовал на то, чтобы принять Олимпийские игры. Только с третьего раза организационному комитету удалось убедить МОК в том, что город превосходит Мюнхен и Анси. Главным плюсом в данном случае является удачное расположение спортивной инфраструктуры. Рядом с местом проведения располагается Альпензия, который и будет принимать всех лыжников. Соревнования будут проходить на 14 разных площадках. Примерно половина из них была построена специально к Олимпиаде. Одним из главных вопросов на мероприятии по сей день является безопасность. Из-за того, что КНДР изъявила желание прислать делегацию на Олимпиаду, в Южной Корее начались массовые протесты против примирения с соседней страной, постоянно угрожающей ядерной атакой. Кроме того, более тысячи сотрудников охранных агентств за неделю до начала соревнований были отстранены от работы из-за подозрений по поводу заражения норовирусом. Пока они проходят обследование, обеспечивать безопасность будут южно-корейские военные. Организационный комитет обещает минимизировать количество инцидентов.Негативные прогнозы касательно результатов Олимпийских игр получили и украинские спортсмены. Аналитики компании Gracenote сообщили, что они смогут заработать всего одну медаль. Шансы на первое место у украинских спортсменов имеются только в биатлоне. В то же время, для представителей страны конкуренцию составят их коллеги их Франции и Германии. В предполагаемой таблице медального зачета Украине с одной наградой отдают скромное 27-е место. Специалисты сошлись на мнении, что самые большие шансы выиграть Олимпиаду по количеству наград имеются у Германии, которая вывела самых лучших спортсменов. Далее в перечне лидеров расположились США и Франция.Представители компании Gracenote Sports также обнародовали свои прогнозы касательно результатов Олимпиады. По словам специалистов, российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, имеют все шансы заработать не менее 20 наград. Речь идет о минимум шести золотых медалях. В случае, если прогнозы подтвердятся, российские спортсмены займут 8 место в общем медальном зачете. Самые большие шансы на победу среди представителей РФ имеются у Евгения Медведева, являющегося одним из лучших фигуристов в мире. Несколько медалей должны были принести российские лыжники. Фаворитом в данном виде спорта является Сергей Устюгов, ранее получивший титул чемпиона мира. В парном катании российским фигуристам также предрекают победу.Надежды подает и российский санный спорт. В частности, речь идет о Романе Репилове и Семене Павличенко. По словам специалистов, они могут заработать минимум серебро. Сразу на несколько медалей могли рассчитывать российские конькобежцы. В биатлоне наблюдается более сложная ситуация. Эксперты отмечают, что помимо конкурента в лице Украины, российские спортсмены остались без большей части команды из-за допингового скандала, что скажется на общем результате.Александр Жуков, являющийся главой российского Олимпийского комитета, заявил, что МОК будет готов снять все ограничения для национальной команды в случае, если соревнования в Пхенчхане пройдут без нарушений. По его словам, на следующих Играх сборная обязательно примет участие, если эксперты максимально честно отнесутся к проверкам. Жуков также отметил, что решение об отстранении национальной команды было важным, но противоречивым. В частности, спортсмены, которых оправдали по решению суда, не получили приглашений на Игры. Санкции и расследования в отношении представителей национальной команды РФ полностью аннулируются по завершению Олимпиады в Пхенчхане и подведению итогов.