Сальма Хайек рассказала об угрозах Харви Вайнштейна сломать ей колени
Продюсер и основатель компании The Weinstein Company Харви Вайнштейн неоднократно угрожал Сальме Хайек и обещал сломать ей колени. Откровенное признание 51-летняя голливудская актриса сделала в эфире ток-шоу ведущей Опры Уинфри.
В 2002 году Хайек играла роль художницы из Мексики Фриды Кало, работая бок о бок с продюсером фильма «Фрида». Вайнштейн неоднократно срывался на ней и обещал убить.
«Он подошел к режиссеру Джули Тэймору и сказал: «Я переломаю этой… коленные чашечки», - сказала звезда.
В середине декабря прошлого года группа женщин, в том числе Хайек, обвинили 65-летнего продюсера в сексуальных домогательствах, выражавшихся в просьбе раздеться, сделать массаж, заняться сексом. В ходе расследования выяснилось, что Вайнштейн 30 лет неподобающе вел себя с коллегами-женщинами.
Ранее Хайек обвинила в домогательствах Дональда Трампа.
В 2002 году Хайек играла роль художницы из Мексики Фриды Кало, работая бок о бок с продюсером фильма «Фрида». Вайнштейн неоднократно срывался на ней и обещал убить.
«Он подошел к режиссеру Джули Тэймору и сказал: «Я переломаю этой… коленные чашечки», - сказала звезда.
В середине декабря прошлого года группа женщин, в том числе Хайек, обвинили 65-летнего продюсера в сексуальных домогательствах, выражавшихся в просьбе раздеться, сделать массаж, заняться сексом. В ходе расследования выяснилось, что Вайнштейн 30 лет неподобающе вел себя с коллегами-женщинами.
Ранее Хайек обвинила в домогательствах Дональда Трампа.
Автор: Джанабилова Татьяна П