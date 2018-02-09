В Сарове физиков-ядерщиков задержали за попытку майнить биткоины на суперкомпьютере
В городе Сарове Нижегородской области физиков-ядерщиков, работающих на закрытом объекте Федерального ядерного центра, задержали за попытку майнить биткоины на суперкомпьютере. Информация появилась в Telegram-канале Mash.
Предприятие использует мощные компьютеры в производственных и научных целях, выполняя с их помощью сложные расчеты. Сотрудники, имевшие доступ к технике, запустили на них процесс майнинга.
На компьютерах отсутствовало интернет-соединение и после подключения Управление собственной безопасности вычислило нарушителей, несанкционированно вышедших в Сеть. Злоумышленники переданы сотрудникам ФСБ и находятся под подпиской о невыезде. Вопрос об увольнении находится на стадии рассмотрения.
Предприятие использует мощные компьютеры в производственных и научных целях, выполняя с их помощью сложные расчеты. Сотрудники, имевшие доступ к технике, запустили на них процесс майнинга.
На компьютерах отсутствовало интернет-соединение и после подключения Управление собственной безопасности вычислило нарушителей, несанкционированно вышедших в Сеть. Злоумышленники переданы сотрудникам ФСБ и находятся под подпиской о невыезде. Вопрос об увольнении находится на стадии рассмотрения.
Автор: Джанабилова Татьяна П