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Эксперты РАНХиГС предрекли пенсиям россиян обвал
Эксперты РАНХиГС приготовили доклад, в котором проанализировали необходимость повышения пенсионного возраста. Они спрогнозировали крах пенсиям россиян.

Эксперты РАНХиГС предрекли пенсиям россиян обвал


По словам авторов доклада, демографический коллапс является главной причиной необходимости повысить возраст выхода на пенсию. Россия может столкнуться с рекордным сокращением трудоспособного населения. Прогнозируется, что к 2036 году один работающий человек станет нести финансовую ответственность за себя, семью и еще одного пенсионера.

На сегодняшний день в РФ один из самых низких в мире пенсионных возрастов: для женщин - 55 лет, для мужчин – 60 лет. Эксперты составили четыре сценария повышения показателя. По их словам, наиболее оптимальным является выход на пенсию в 63 года - мужчинам и в 60 лет – женщинам. Причем увеличение необходимо производить поэтапно.

В этом процессе существуют и некоторые риски, одним из которых является бедность. Большинство россиян пожилого возраста продолжают работать, ведь пенсионная выплата является для них дополнительным источником дохода.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 14:40
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