Начались продажи обновленного седана Honda Legend 2019
Honda начала поставки на внутренний рынок обновленного седана Legend 2019 модельного года, автомобиль доступен у дилеров за 7,074 млн йен (3,718 млн рублей). Обновленный седан в США и Канаде продается под наименованием Acura RLX.
Обновление коснулось дизайна автомобиля, он получил массивную решётку радиатора, измененную форму фар головного света и зауженные задние блок-фонари. Капот машины имеет рельефные выштамповки. Эксперты отмечают широкие патрубки выхлопной системы, вмонтированные в диффузор заднего бампера. В салоне установлены эргономические сиденья, в консоли отмечен новый мультимедиа с увеличенным тачскрином. Шумоизоляция кузова улучшена, в отделке применены более качественные материалы. Автомобиль стал более жестким за счёт применения новых технологий при сварке и склейке кузовных элементов.
Объем багажного отделения стал больше на 13 л. Под капотом обновлённого Legend 2019 находится 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 314 л. с. Он сопряжен с тремя электродвигателями общей мощностью 85 л. с, машина получила коробку-«автомат».
Обновление коснулось дизайна автомобиля, он получил массивную решётку радиатора, измененную форму фар головного света и зауженные задние блок-фонари. Капот машины имеет рельефные выштамповки. Эксперты отмечают широкие патрубки выхлопной системы, вмонтированные в диффузор заднего бампера. В салоне установлены эргономические сиденья, в консоли отмечен новый мультимедиа с увеличенным тачскрином. Шумоизоляция кузова улучшена, в отделке применены более качественные материалы. Автомобиль стал более жестким за счёт применения новых технологий при сварке и склейке кузовных элементов.
Объем багажного отделения стал больше на 13 л. Под капотом обновлённого Legend 2019 находится 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 314 л. с. Он сопряжен с тремя электродвигателями общей мощностью 85 л. с, машина получила коробку-«автомат».
Автор: Семен Зайцев