Ученые обнаружили глаза у глубоководных морских звезд
Ученые из университета в Копенгагене (Дания) обнаружили глаза у морских звезд, обитающих в Гренландском море. Органы зрения представлены светочувствительными клетками, расположенными на концах ножек. Результаты нового исследования появились на страницах издания Proceedings of the Royal Society B.
Амбулакральные ножки состоят из трубчатых наростов с присосками, служащими органами зрения, обоняния, осязания. Самая развития система оказалась у морских звезд, имеющих сотни омматидиев с фоторецепторами. У мелководных обитателей подобное строение встречается только у тернового венца.
Ученые во главе с Андресом Гармой отловили 13 разных представителей семейства иглокожих и поместили их в аквариум. Оказалось, что органы зрение есть у 12 видов, причем некоторые способны передавать световые сигналы.
Ранее исследователи обнаружили загадочного морского дракона.
Амбулакральные ножки состоят из трубчатых наростов с присосками, служащими органами зрения, обоняния, осязания. Самая развития система оказалась у морских звезд, имеющих сотни омматидиев с фоторецепторами. У мелководных обитателей подобное строение встречается только у тернового венца.
Ученые во главе с Андресом Гармой отловили 13 разных представителей семейства иглокожих и поместили их в аквариум. Оказалось, что органы зрение есть у 12 видов, причем некоторые способны передавать световые сигналы.
Ранее исследователи обнаружили загадочного морского дракона.
Автор: Джанабилова Татьяна П