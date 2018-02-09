Станислав Ярушин готовит новый альбом
Актер и начинающий певец Станислав Ярушин анонсировал новый свой новый альбом. На данный момент в iTunes доступна его композиция «Город Че». Об этом звезда «Универа» сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Ярушин признался, что на самом деле не понимает, как сочиняются песни, ведь все идет изнутри. Сначала у него в голове рождается мелодия, затем он придумывает текст. Самим словам артист никогда не придавал значения. По словам Ярушина, современную музыку он придумывать не умеет.
Несмотря на это, Ярушин готовит новый альбом. Он и его команда работают над ошибками. Артист не собирается придумывать искусственную музыку, не планирует отклоняться от своего стиля.
Ярушин поблагодарил пользователей за многочисленные репосты и положительные комментарии, ведь после них ему хочется жить.
Ярушин признался, что на самом деле не понимает, как сочиняются песни, ведь все идет изнутри. Сначала у него в голове рождается мелодия, затем он придумывает текст. Самим словам артист никогда не придавал значения. По словам Ярушина, современную музыку он придумывать не умеет.
Несмотря на это, Ярушин готовит новый альбом. Он и его команда работают над ошибками. Артист не собирается придумывать искусственную музыку, не планирует отклоняться от своего стиля.
Ярушин поблагодарил пользователей за многочисленные репосты и положительные комментарии, ведь после них ему хочется жить.
Автор: Валерия Орлова