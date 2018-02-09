В РФ могут создать систему поощрения порядочных водителей
В России могут создать специализированную систему для определения меры поощрения порядочных водителей, речь идет об автолюбителях, неукоснительно соблюдающих ПДД. Автором проекта является Иван Сухарев, депутат Госдумы РФ.
Парламентарий предлагает поощрять лиц, управляющих транспортными средствами, за счёт административных штрафов, уплачиваемых водителями, имеющих более агрессивное поведение на дорогах. Депутат предлагает оформить инициативу в виде конкурсной системы. Между примерными автолюбителями предполагается проводить лотерейные розыгрыши. В этом случае они смогут выиграть часть уплаченных штрафов.
МВД РФ обратили внимание на некоторые моменты. В частности, соблюдение ПДД является прямой обязанностью всех водителей, незачем благодарить за это тех, кто ведёт себя на проезжих частях соответственно. Ещё одним недостатком является то, что сбор админштрафов с водителей, не соблюдающих правила, не обеспечит большими деньгами, необходимых для распределения между порядочными автолюбителями.
Парламентарий предлагает поощрять лиц, управляющих транспортными средствами, за счёт административных штрафов, уплачиваемых водителями, имеющих более агрессивное поведение на дорогах. Депутат предлагает оформить инициативу в виде конкурсной системы. Между примерными автолюбителями предполагается проводить лотерейные розыгрыши. В этом случае они смогут выиграть часть уплаченных штрафов.
МВД РФ обратили внимание на некоторые моменты. В частности, соблюдение ПДД является прямой обязанностью всех водителей, незачем благодарить за это тех, кто ведёт себя на проезжих частях соответственно. Ещё одним недостатком является то, что сбор админштрафов с водителей, не соблюдающих правила, не обеспечит большими деньгами, необходимых для распределения между порядочными автолюбителями.
Автор: Семен Зайцев