Скончался барабанщик и основатель рок-группы Mr. Big Пэт Торпи
В США на 65-м году жизни скончался Пэт Торпи, один из основателей рок-группы Mr. Big. Сообщается, что в коллективе он был барабанщиком. Информация о смерти музыканта появилась в социальной сети Twitter.
По имеющимся данным, Торпи не стало в прошедшую среду, 7 февраля. Его смерть наступила из-за осложнений, которые были вызваны болезнью Паркинсона.
Коллектив был образован в Лос-Анджелесе в 1988 году, однако спустя 14 лет распался. В 2009 году музыканты приняли решение о воссоединении группы. Тогда же был проведен концертный тур по городам Японии. В 2014 году Пэт Торпи ушел из коллектива.
По имеющимся данным, Торпи не стало в прошедшую среду, 7 февраля. Его смерть наступила из-за осложнений, которые были вызваны болезнью Паркинсона.
Коллектив был образован в Лос-Анджелесе в 1988 году, однако спустя 14 лет распался. В 2009 году музыканты приняли решение о воссоединении группы. Тогда же был проведен концертный тур по городам Японии. В 2014 году Пэт Торпи ушел из коллектива.
Автор: Валерия Орлова