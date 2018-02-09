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СМИ: Первым авто в космосе была «Нива», а не Tesla
Недавний запуск ракеты-носителя Falcon Heavy от SpaceX стал прорывом в космонавтике, а также был назван успешным трюком из-за выведения на орбиту Tesla Roadster. Вместе с этим, российские автоиздания вспомнили, что первым авто в космосе была «Нива».

СМИ: Первым авто в космосе была «Нива», а не Tesla


Речь идет о шуточном видео, которое было создано немецкими студентами в 2010 году. На нем видно, как «Роскосмос» запускает внедорожник «Нива Роскосмос Edition» на орбиту.



Напомним, что Falcon Heavy стартовала 7 февраля этого года. В багажном отсеке аппарата находился электрокар Tesla Roadster, за чьим рулем сидел манекен, на который надели скафандр SpaceX. Маск утверждает, что эта машина до космической одиссеи была его личной, а теперь она проведет миллиарды лет между планетами Марс и Юпитер.

В дальнейшем эта наработка даст человечеству возможность отправлять на орбиту Красной планеты до 64 тонн грузов и несколько человек. Интересно, что теперь родстер добавлен в официальный список спутников. Пользователи Сети бурно отреагировали на запуск ракеты и создали множество шуточных изображений манекена за рулем Tesla.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 15:30
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