Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm выйдут на рынок в 2019 году
Первые 5G-смартфоны с чипами от компании Qualcomm выйдут на рынок в 2019 году. Созданием устройств займутся несколько ведущих производителей. Сведения появились в релизе компании, занявшейся выпуском беспроводных средств связи.
Смартфоны с поддержкой связи в формате 5G готовы выпустить несколько компаний: Xiaomi, Vivo, Sony, LG, HTC, Nokia. Samsung и Apple в работе не участвуют.
Частоты для инновационной связи не утверждены Международным союзом электросвязи, но операторы Австралии, Сингапура, Японии, ФРГ, КНР, Британии заявили о намерении использовать Snapdragon X5 в тестовом режиме.
Консорциум 3GPP разработал новые стандарты в декабре прошлого года. В России аналогичная концепция должна появиться к лету. Специальная комиссия начнет определять частотные диапазоны и только в конце года приступит к тестированию. Для всеобщего использования сеть будет доступна не ранее 2020 года.
Ранее Apple сообщила о намерении отказаться от чипсетов Qualcomm.
Смартфоны с поддержкой связи в формате 5G готовы выпустить несколько компаний: Xiaomi, Vivo, Sony, LG, HTC, Nokia. Samsung и Apple в работе не участвуют.
Частоты для инновационной связи не утверждены Международным союзом электросвязи, но операторы Австралии, Сингапура, Японии, ФРГ, КНР, Британии заявили о намерении использовать Snapdragon X5 в тестовом режиме.
Консорциум 3GPP разработал новые стандарты в декабре прошлого года. В России аналогичная концепция должна появиться к лету. Специальная комиссия начнет определять частотные диапазоны и только в конце года приступит к тестированию. Для всеобщего использования сеть будет доступна не ранее 2020 года.
Ранее Apple сообщила о намерении отказаться от чипсетов Qualcomm.
Автор: Джанабилова Татьяна П