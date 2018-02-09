Новый командный центр НАТО может вскоре появиться в ФРГ
На территории Германии может появиться новый командный центр блока НАТО, который станет выполнять задачи и в сегменте планирования и логистики. Инициатива предложена Урсулой фон дер Ляйен, занимающей пост министра обороны ФРГ.
Строительство штаб-квартиры новой структуры, по мнению политика, обусловлена необходимостью повышения боеспособности войск. Агентство DPA сообщает, что здание для командного центра будет возведено в регионе Бонна и Кёльна, относящихся к федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В настоящее время там расположен штаб Объединенных сил обеспечения бундесвера. Особо отмечено, что ещё один новый центр Североатлантического альянса построят на территории Соединённых Штатов.
DPA подчеркивает, что в здании станут нести службу несколько сотен человек, но штаб не интегрируют в командную структуру блока. Центр будет использован в том числе и для военных маневров, проводимых внутри Германии.
Строительство штаб-квартиры новой структуры, по мнению политика, обусловлена необходимостью повышения боеспособности войск. Агентство DPA сообщает, что здание для командного центра будет возведено в регионе Бонна и Кёльна, относящихся к федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В настоящее время там расположен штаб Объединенных сил обеспечения бундесвера. Особо отмечено, что ещё один новый центр Североатлантического альянса построят на территории Соединённых Штатов.
DPA подчеркивает, что в здании станут нести службу несколько сотен человек, но штаб не интегрируют в командную структуру блока. Центр будет использован в том числе и для военных маневров, проводимых внутри Германии.
Автор: Семен Зайцев