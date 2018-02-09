Команду Олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018
Команду российских атлетов на открытии ОИ-2018 была встречена бурными аплодисментами. Группа спортсменов появилась на церемонии открытия в Пхёнчхане под номером 55.
Олимпийский флаг, использованный для россиянами, несли волонтёры. Российские спортсмены были встречены тепло. При этом стало известно, что сноубордистка Софья Фёдорова не станет принимать участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года на территории южнокорейского Пхёнчхана по причине вероятных провокаций.
Олимпийский флаг, использованный для россиянами, несли волонтёры. Российские спортсмены были встречены тепло. При этом стало известно, что сноубордистка Софья Фёдорова не станет принимать участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года на территории южнокорейского Пхёнчхана по причине вероятных провокаций.
Автор: Валерий Антонов