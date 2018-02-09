Певицу Юлию Началову лишили водительских прав на 1,5 года
Известную певицу, телеведущую и актрису Юлию Началову на 1,5 года лишили прав на управление автомобиля. Такое решение приняли в суде Дорогомиловского района Москвы.
По имеющимся данным, Юлию Началову признали виновной в соответствии с одной из статей КоАП. Кроме лишения прав, она выплатит штраф размером 30 тысяч рублей.
Сама Началова пока никак не прокомментировала соответствующую информацию.
По имеющимся данным, Юлию Началову признали виновной в соответствии с одной из статей КоАП. Кроме лишения прав, она выплатит штраф размером 30 тысяч рублей.
Сама Началова пока никак не прокомментировала соответствующую информацию.
Автор: Валерия Орлова