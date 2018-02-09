В Нижнем Новгороде пенсионера двое суток держали в плену ради ограбления ломбарда
В Нижнем Новгороде шестеро грабителей в масках двое суток держали в заложниках 88-летнего пенсионера для доступа в ломбард, расположенный за стеной его квартиры. Сведения предоставил Telegram-канал Mash.
Пострадавший рассказал, что на него напали в подъезде. В завязавшейся борьбе пенсионеру удалось стукнуть одного из злоумышленников, но его все равно связали и посадили в подвал.
Двое суток мужчины долбили перфоратором пол, пытаясь организовать подкоп. Соседи, уставшие слушать шум, вызвали сотрудников полиции, которые и провели задержание. Заведено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в Нижнем Новгороде было совершено нападение на таксиста.
Пострадавший рассказал, что на него напали в подъезде. В завязавшейся борьбе пенсионеру удалось стукнуть одного из злоумышленников, но его все равно связали и посадили в подвал.
Двое суток мужчины долбили перфоратором пол, пытаясь организовать подкоп. Соседи, уставшие слушать шум, вызвали сотрудников полиции, которые и провели задержание. Заведено уголовное дело, идет следствие.
Ранее в Нижнем Новгороде было совершено нападение на таксиста.
Автор: Джанабилова Татьяна П