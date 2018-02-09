Ученые: Рыбы научились ходить задолго до выхода на сушу
Ученые, работающие на базе Нью-Йоркского университета, доказали, что рыбы впервые научились ходить задолго до выхода на сушу. О результатах исследования сообщает издание Cell.
Ученые всегда считали, что конечности появились у позвоночных животных во время выхода на поверхность Земли. Как показали результаты исследования, теория была ошибочной, поскольку один из видов рыб в этот момент уже умел передвигаться.
Кистеперая рыба, развитая по аналогии с человеком, покинула место обитания около 370 млн лет назад, в Девонский период. Спустя 20-30 млн лет на Земле стали появляться земноводные. Точной причины, заставившей обитателей глубин покинуть водоемы в период «провала Ромера», ученые пока не знают. Сформировать точную картину происходящего сложно из-за отсутствия останков «рыбо-животных».
Ранее ученые предложили новую теорию появления ног.
Ученые всегда считали, что конечности появились у позвоночных животных во время выхода на поверхность Земли. Как показали результаты исследования, теория была ошибочной, поскольку один из видов рыб в этот момент уже умел передвигаться.
Кистеперая рыба, развитая по аналогии с человеком, покинула место обитания около 370 млн лет назад, в Девонский период. Спустя 20-30 млн лет на Земле стали появляться земноводные. Точной причины, заставившей обитателей глубин покинуть водоемы в период «провала Ромера», ученые пока не знают. Сформировать точную картину происходящего сложно из-за отсутствия останков «рыбо-животных».
Ранее ученые предложили новую теорию появления ног.
Автор: Джанабилова Татьяна П