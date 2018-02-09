Самбурская отказалась помогать больным раком детям из-за страха встречи с ними
Настасья Самбурская не сумеет оказать помощь онкобольным детям. Актриса сообщила, что однажды посетила фонд Чулпан Хаматовой под названием «Подари жизнь», однако при встрече с маленькими пациентами почти сразу сбежала. Теперь она отправляет деньги в приюты для животных.
«Как правило, артисты спасают детей, но я осознала, что не сумею сделать это, поскольку там требуется личное присутствие: важно приходить, общаться, смотреть. Для меня это очень больно. Когда посетила фонд Чулпан Хаматовой осознавала, что отправляюсь к деткам с раком, однако по дороге 4 раза останавливалась, просто рыдала. Пришла, собралась, а там мальчик берет меня за ручку… Не сдержала слез, ушла в туалет, умылась, привела себя в порядок, а после поняла, что мне нужно быстрее бежать», – рассказала актриса.
Самбурская отметила, что с животными контактировать значительно проще. При этом личное присутствие в целях благотворительности в подобных случаях совершенно необязательно, достаточно отправлять деньги на выбранный счет. Актриса обратилась к поклонникам с просьбой дарить ей во время спектаклей корм, а не цветы.
Актриса сообщила, что она встречала большое количество замужних дам, которые ради должности домохозяйки, посвятили свою жизнь детям и бытовой сфере. При этом сама Самбурская выступила за то, что любая женщина должна развиваться.
«Как правило, артисты спасают детей, но я осознала, что не сумею сделать это, поскольку там требуется личное присутствие: важно приходить, общаться, смотреть. Для меня это очень больно. Когда посетила фонд Чулпан Хаматовой осознавала, что отправляюсь к деткам с раком, однако по дороге 4 раза останавливалась, просто рыдала. Пришла, собралась, а там мальчик берет меня за ручку… Не сдержала слез, ушла в туалет, умылась, привела себя в порядок, а после поняла, что мне нужно быстрее бежать», – рассказала актриса.
Самбурская отметила, что с животными контактировать значительно проще. При этом личное присутствие в целях благотворительности в подобных случаях совершенно необязательно, достаточно отправлять деньги на выбранный счет. Актриса обратилась к поклонникам с просьбой дарить ей во время спектаклей корм, а не цветы.
Актриса сообщила, что она встречала большое количество замужних дам, которые ради должности домохозяйки, посвятили свою жизнь детям и бытовой сфере. При этом сама Самбурская выступила за то, что любая женщина должна развиваться.
Автор: Валерий Антонов